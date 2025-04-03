Дмитриев подтвердил визит в Вашингтон по поручению Путина

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиций и экономики в отношениях с другими государствами, а также руководитель РФПИ сообщил о своем пребывании в Вашингтоне по заданию Владимира Путина. Информация об этом появилась в его телеграм-канале. Рабочая поездка запланирована на 2 и 3 апреля.

Дмитриев подчеркнул, что на пути возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном, который при администрации Джо Байдена был полностью прекращен, существует множество сил, стремящихся сохранить существующую напряженность.

По словам главы РФПИ, эти силы намеренно представляют российскую позицию в искаженном свете и стараются сорвать любые попытки налаживания взаимодействия, не скупясь на затраты.

Он также указал, что подлинное понимание позиции России создает новые перспективы для сотрудничества с США, в частности, в инвестиционной и экономической областях.

Дмитриев добавил, что противники улучшения отношений опасаются, что Россия и США смогут найти точки соприкосновения и начать развивать партнерство.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев запустил опрос о будущем отношений России и США.