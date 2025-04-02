Глава РФПИ запустил опрос о будущем отношений России и США
Дмитриев провел опрос о будущем отношений России и США
Фото: [unsplash.com]
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев инициировал обсуждение перспектив отношений Москвы и Вашингтона. На фоне сообщений о его возможной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом он разместил опрос в соцсети X.
Дмитриев поинтересовался у пользователей, считают ли они хорошие отношения между Россией и США благом для мира. Вопрос появился на его странице после заявлений о возможном визите в Вашингтон. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между двумя странами продолжаются, и поездка Дмитриева в США не исключена.
По данным CNN, встреча российского представителя с Уиткоффом может состояться уже на этой неделе. В свою очередь, журналист CBS News Сара Кук сообщила, что переговоры Дмитриева с американским спецпосланником намечены на среду и пройдут в Белом доме.
На данный момент официального подтверждения визита главы РФПИ в Вашингтон нет.
Ранее в США заявили о готовности Трампа согласиться с большинством условий РФ по Украине.