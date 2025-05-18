Спецпредставитель Трампа раскрыл подробности мирного плана по Украине

Кит Келлог, спецпредставитель американского президента, рассказал про первый этап своего мирного плана по Украине. Об этом он высказался в соцсети Х.

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что первоочередной задачей мирного плана США является установление всеобъемлющего прекращения огня на Украине. Он отметил, что именно немедленная остановка боевых действий позволит сохранить жизни людей и создать условия для переговоров.

«В Стамбуле Рубио ясно дал понять, что США представили «сильный план мира». По итогам встреч в Лондоне была разработана всеобъемлющая программа из 22 пунктов, которая служит основой для мирного урегулирования», — сообщил Келлог.

Как отметил Келлог, во время встречи в Стамбуле госсекретарь США Марко Рубио представил «сильный план мира»: программа включила в себя 22 пункта, включая 30-дневное перемирие с возможностью продления.

Ранее сообщалось, что Шеремет потребовал от Трампа прекратить поставки оружия на Украину.