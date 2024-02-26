Spiegel: ФРГ отчаянно ищет боеприпасы для Киева по всему миру

Руководство ФРГ было вынуждено прибегнуть к отчаянным мерам для того, чтобы найти снаряды, в которых нуждаются украинские ВС. Об этом заявили журналисты издания Spiegel со ссылкой на начальника немецкого спецштаба по вопросам Украины при МО ФРГ Кристиана Фройдинга.

По словам генерала Фройдинга, государство пытается закупать необходимые ВСУ снаряды по всему земному шару. Он подчеркнул, что по миру их не так много. Журналисты, в свою очередь добавили, что немецкое Минобороны вынуждено каждый день придумывать новые способы получения дефицитного вооружения для украинского государства.

Авторы материала выразили мнение, что время работает не на руку союзникам Киева в Европе. Согласно информации специальных служб Запада, собственные запасы Украины иссякнут «не позднее июня», а может быть и раньше.

Ранее немецкий МИД заявил о планах увеличить объемы гуманитарной помощи Киеву на 100 миллионов евро.