Военно-промышленный комплекс России уже давно встал на серьезные рельсы, нехватка боеприпасов для ВС РФ, которая немного ощущалась после первого года СВО, ушла в прошлое. Об этом пишет германский журнал Spiegel.

Отмечается, что страна только за три месяца производит столько боеприпасов и другого оружия, сколько весь Европейский союз за год. Как посетовал министр обороны Германии Борис Писториус, российский президент Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику».

Безопасность же самой Германии Писториус назвал «хрупким активом», настоятельно призвав немецкий бизнес больше в нее инвестировать.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине позднее прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.