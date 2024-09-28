По словам журналистки, Зеленский выглядел напряженным, было видно, как он пытается контролировать эмоции и мышцы лица, был скован во время встречи. Несмотря на попытки скрыть истинную реакцию на Трампа, нервозность лидера киевского режима была очевидна. Там продолжалось целый час.

«К настоящему моменту Зеленский уже попрактиковался в перепрыгивании через свою тень и проглатывании унижений. У него нет другого выбора», — говорится в материале издания.

Примечательно, что о скомканной встрече Трампа и Зеленского сообщают и французские политики. Один из них — Филиппо. По его словам, экс-глава США пристыдил украинского гостя и напомнил, что он в хороших отношениях с Россией и ее президентом.

Ранее политик Филиппо заявил о провале Зеленского на встрече Генассамблеи ООН.