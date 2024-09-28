Президент Украины Владимир Зеленский не смог уговорить властей США пойти ему навстречу почти во всех вопросах. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его комментарий со ссылкой на соцсети публикует РИА Новости.

Зеленский активно пытался получить разрешение от США на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, несмотря на очевидное всем поражение ВСУ в Донбассе. Однако все приводимые украинским главой аргументы не воспринимались всерьез.

«День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского», — написал он.

Также в Нью-Йорке на встрече выступил экс-президент США Дональд Трамп. Он поставил Зеленского на место, отметив, что у него остались хорошие отношения с российским главой. Филиппо заключил, что Западу надоело попрошайничество Украины. Также партнеров Киева смущает, что все больше публикаций появляется о зверских методах мобилизации на Украине, коррупции и других пугающих случаев, очевидно противоречащих международному праву.

Ранее в Киеве предупредили о возможности восстания на Украине из-за решения Зеленского.