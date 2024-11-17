Spiegel: в Германии восхитились речью Путина на Валдайском форуме

Речь российского главы Владимира Путина на дискуссионном форуме «Валдайского клуба» оставила под большим впечатлением слушателей из Германии. Об этом заявили в материале газеты Spiegel.

Владимир Путин выступил на форуме «Валдай», где заинтересовался словами новоизбранного президента Дональда Трампа о желании помирить РФ и Украину, тем самым завершив конфликт. Российский глава усомнился в успехе плана республиканца, так как свои обещания он давал еще во время предвыборной кампании, и его действия могут разойтись со словами.

Однако сама российская сторона открыта к диалогу с Украиной давно. Киев самостоятельно не хочет идти по пути мира. Кроме того, у России свои условия и предложения по урегулированию конфликта. Spiegel обратил внимание на сильную речь российского президента на форуме по вопросу украинского кризиса, отметив, что на мероприятии была развернута настоящая «доктрина Путина».

«Его слова не оставили сомнений в том, что он видит себя победителем конфликта на Украине, лидером Глобального Юга — и предлагает свои условия Западу», — передает Spiegel.

Ранее глава МИД РФ высказался о диалоге России и США. По его словам, многое будет зависеть от намерений американского правительства.