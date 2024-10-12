Spiegel: в Киеве признали невозможность окончания конфликта с Москвой без территориальных уступок
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По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, Незалежная, вероятнее всего, будет вынуждена отказаться от своей непримиримой позиции по возврату территорий, так как будущая сделка по урегулированию конфликта должна быть выгодна и для Москвы. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Он отметил, что ранее в Киеве для победы добивались якобы безоговорочной капитуляции России, тем не менее сейчас понимают, что без уступок это невозможно.
По мнению украинского чиновника, в дальнейшем западная поддержка Незалежной станет лишь сокращаться.
Ранее советник Зеленского опроверг сообщения о готовности Киева прекратить огонь.