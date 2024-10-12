Spiegel: в Киеве признали невозможность окончания конфликта с Москвой без территориальных уступок

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, Незалежная, вероятнее всего, будет вынуждена отказаться от своей непримиримой позиции по возврату территорий, так как будущая сделка по урегулированию конфликта должна быть выгодна и для Москвы. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel .

Он отметил, что ранее в Киеве для победы добивались якобы безоговорочной капитуляции России, тем не менее сейчас понимают, что без уступок это невозможно.

По мнению украинского чиновника, в дальнейшем западная поддержка Незалежной станет лишь сокращаться.

Ранее советник Зеленского опроверг сообщения о готовности Киева прекратить огонь.