По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Брюссель доволен только теми выборами, где побеждает его кандидат. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Евросоюз уже выразил недовольство президентскими выборами в Белоруссии, которые пройдут только 26 января.

По мнению спикера Госдумы, Брюссель не интересуют кандидаты, которые отстаивают интересы своего народа, защищают свою страну и ее суверенитет.

Ранее российские эксперты представили доклад о продолжении попыток Запада расшатать ситуацию в Белоруссии.