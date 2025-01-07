Российские эксперты представили доклад о продолжении попыток Запада расшатать ситуацию в Белоруссии

На протяжении текущего года на Западе сделают все, чтобы увеличить напряженность на границах Союзного государства. Там продолжат создание военизированных формирований из представителей белорусской оппозиции. Данные от экспертов на этот счет появились у издания РИА Новости.

Журналисты привели оценки из доклада Института мировой экономики и международных отношений, который входит в РАН. В документе отмечено, что официальная позиция Евросоюза направлена на поддержку оппозиционеров из Белоруссии, которые осели за рубежом.

«Продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из мигрантов по типу «полка Калиновского*». Давление на Белоруссию, политическое и стратегическое, будет расти», — указали в ИМЭМО.

Напряженность на границах РФ и Белоруссии будет дополнительно создаваться усилиями различных структур НАТО. Европа станет поддерживать различные культурные и образовательные проекты, которые направлены на осознание белорусами своей национальной идентичности. Руководство Евросоюза не верит в скорый успех своих действий, но старается вкладывать в это десятки миллионов евро в год.

Ранее в Белоруссии заявили, что готовы ответить на любую агрессию со стороны участников незаконных вооруженных формирований. С таким заявлением выступил помощник министра обороны Ревенко. По его утверждению, республика готова дать жесткий отпор любым поползновениям.

*признан террористической организацией в Белоруссии