Спикер Госдумы Володин рассказал, что стоит делать журналистам, жившим на гранты USAID
Володин: журналистам, осваивавшим гранты USAID, не следовало этого делать
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По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, журналистам, осваивавшим гранты USAID, не следовало «вестись на коврижки», а стоило думать о своей стране. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что указанные выше журналисты должны сегодня написать заявление о неправильном поведении.
Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов.