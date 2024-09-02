По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, на сегодняшний день Берлин является ключевым поставщиком вооружения украинскому режиму. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что при этом немецкая экономика испытывает кризис, ее предприятия уходят в Штаты.

По мнению парламентария, все происходит не только из-за стагнации экономики, но и из-за неэффективной миграционной политики.

Ранее политолог Кирилл Котов назвал причины разговоров в США об успехах российской армии.