По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, французскому лидеру Эммануэлю Макрону и главе правительства ФРГ Олафу Шольцу следует уйти в отставку после поражения их партий на прошедших выборах в Европейский парламент. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что данные главы государств из последних сил пытаются удержаться у власти, поэтому пора самим покинуть эти кресла и перестать издеваться над жителями этих стран.

По мнению парламентария, французский президент роспуском Нацсобрания после выборов в Европарламент, по сути, признал крах собственной политики.

Напомним, что, согласно результатам выборов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен получило почти треть всех голосов, в то время как партия Макрона набрала чуть больше 15% голосов.