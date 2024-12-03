Спикер Госдумы Володин заявил, что помилование сына Байденом нанесло большой ущерб авторитету президентской власти США

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, глава Белого дома Джо Байден, помиловав своего сына Хантера, нанес огромный ущерб авторитету президентской власти Штатов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что теперь стране понадобятся десятки лет для восстановления этого авторитета в глазах не только американцев, а также и всего мирового сообщества.

Ранее бывший директор торгового представителя США заявил, что помилование сына выгодно Байдену.