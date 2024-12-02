Бывший директор торгового представителя США: помилование сына выгодно Байдену

Президент США Джо Байден пытается обезопасить себя и свои интересы через помилование сына Хантера Байдена. Такое мнение в беседе с RT высказал Стив Гилл — экс-директор по межправительственным вопросам торгового представителя США.

Как писал The New York Times, Хантер Байден не приговаривался к наказанию и не отбывал срок, следовательно, не может быть претендентом на полное помилование. Это следует из правил Минюст США. Однако в этом правиле есть исключение: особое помилование может утвердить президент страны, то есть, сам Джо Байден.

По словам Гилла, Байден-старший через помилование сына может защитить себя и прикрыть неправомерные схемы.

«Отчасти это уходит корнями к тем временам, когда он заключил сделку с Burisma и стал получать деньги с Украины. Не будем забывать, что на тот момент, десять лет назад, Байден был вице-президентом и ему было поручено разобраться с тем, как обстоят дела с коррупцией на Украине», — напомнил Гилл.

Напомним, что Хантера Байден обвиняют в неуплате федеральных налогов, незаконном приобретении оружия и подделке документов на него, а также он проходит по делу о наркотиках. При этом ФБР параллельно вело дело о причастности Байдена-старшего к коррупции в период пребывания на посту вице-президента США (2009–2017).

Ранее подробнее сообщалось, почему Хантер Байден не может иметь права на помилование.