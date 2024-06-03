Спикер грузинского парламента подписал закон об иноагентах

На территории Грузии вступил в силу закон об иноагентах, поскольку его подписал Шалва Папуашвили, спикер парламента. Он сделал это вместо президента. Об этом сообщил ТАСС .

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал сегодня нашумевший закон «О прозрачности иностранного влияния». Он сделал это вместо Саломе Зурабишвили, которая отказалась ставить свою подпись под данным документом. До этого грузинский президент накладывала вето на этот законопроект, но депутатам удалось преодолеть запрет. В итоге закон был подписан спикером, после чего вступил в силу в стране, и был опубликован на сайте Законодательного вестника.

Данный законопроект был принят с большим трудом, поскольку ему противилась не только президент Зурабишвили, но и ряд оппозиционеров. На грузинских политиков оказывалось сильное давление со стороны Запада, который шантажировал парламент Грузии различными политическими заявлениями. В частности, Евросоюз предупреждал, что данный закон может отодвинуть Тбилиси от вступления в данное сообщество, а США и вовсе пригрозили Грузии санкциями.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна планирует вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию. Он назвал «грузинской мечтой» возврат данных территорий к 2030 году.