С точки зрения официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, журналисты в США хотят общаться с нормальным главой государства, а не с медиумом, который говорит с покойниками. Такую запись она сделала в своем Telegram-канале.

Дипломат довольно жестко отозвалась насчет очередного инцидента, который произошел с президентом Соединенных Штатов во время его встречи с избирателями на публичном мероприятии. Она указала, что американские журналисты гораздо более охотно бы общались с адекватным национальным лидером. Таким образом она намекнула на интервью, которое Владимир Путин дал американцу Такеру Карлсону.

«Поэтому американские журналисты и хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом», - записала она.

Ранее Джо Байден дважды публично заявил, что он в 2021 году общался с канцлером ФРГ Гельмутом Колем. В то же время Коль скончался за 4 года до этого.