Глупо полагать, что Европейский союз в состоянии кого-либо одарить так называемым «европейским будущим», о котором сегодня, 27 октября, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. На это указала в своем аккаунте в соцсетях, комментируя результат выборов в парламент страны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Зурабишвили резко раскритиковала победу на выборах правящей партии «Грузинская мечта», подчеркнув, что она досталась политсиле якобы путем сплошных фальсификаций. Президент призвала грузин выйти на улицы городов и публично заявить, что «никто не отнимет у Грузии европейское будущее».

«Европейское будущее» Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС еще кого-то может одарить «европейским будущим», просто глупо», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В продолжение темы дипломат задала Зурабишвили вопрос: чем, по мнению президента, грузинское будущее хуже европейского?

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.