Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду из-за их слов о пытках Саакашвили

Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду, а также от евродепутатов, за клевету о якобы пытках Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире Первого канала.

Накануне Европейский комитет против пыток в своем докладе признал, что не нашел нарушений по условиям содержания осужденного экс-президента Грузии.

«Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», – сказал Папуашвили.

Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября 2021 года. Ему вынесли два приговора по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиению депутата Валерия Гелашвили. В настоящее время он находится в клинике, куда угодил после длительной голодовки. Его вернут в тюрьму, как только врачи сочтут это возможным.

В декабре в интервью украинским СМИ Саакашвили призвал начать военное вторжение в Грузию с целью его освобождения.