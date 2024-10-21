По словам собеседника канала, занимающий высокий пост западный чиновник якобы предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, открыв второй фронт против РФ на территории «страны гор». Однако политик выразил недоумение, ведь такое сопротивление продлилось бы очень недолго: три-четыре дня.

«Он (Гарибашвили — прим.ред.) сказал: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?». Ему ответили: «Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда», — сказал Иванишвили.

После получения этой информации партия начала действовать и работать сплоченнее, так как настроена на поддержание мира и порядка в Грузии. Запад пытается раскачать обстановку в Республиках особенно активно с начала СВО.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о попытках Запада развернуть второй фронт против РФ.