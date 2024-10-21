В Грузии рассказали о предложении Запада начать новую войну с Россией
Бидзина Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
Фото: [Медиасток.рф]
Основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили дал интервью каналу Imedi, где раскрыл планы Запада против России. Отрывок из беседы передает ТАСС.
По словам собеседника канала, занимающий высокий пост западный чиновник якобы предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, открыв второй фронт против РФ на территории «страны гор». Однако политик выразил недоумение, ведь такое сопротивление продлилось бы очень недолго: три-четыре дня.
«Он (Гарибашвили — прим.ред.) сказал: «И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?». Ему ответили: «Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда», — сказал Иванишвили.
После получения этой информации партия начала действовать и работать сплоченнее, так как настроена на поддержание мира и порядка в Грузии. Запад пытается раскачать обстановку в Республиках особенно активно с начала СВО.
Ранее сообщалось, что Лавров заявил о попытках Запада развернуть второй фронт против РФ.