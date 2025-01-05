Спикер парламента Индонезии сообщила о возможной поездке в РФ
Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что может посетить Россию
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Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани может нанести визит в Россию, сообщило РИА Новости. Она подчеркнула, что обмены между законодательными органами двух стран осуществляются на постоянной основе.
Махарани заявила, что рассмотрит возможность поездки в Россию, если получит соответствующее приглашение от своего российского коллеги.
Как отметила собеседница агентства, между парламентами России и Индонезии уже созданы рабочие группы, направленные на укрепление дружественных связей.
По ее словам, у двух стран существуют различные механизмы для проведения консультаций между законодательными органами, что способствует развитию сотрудничества во всех сферах.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным об ожидаемых санкциях США.