Вучич заявил, что поможет в переговорах с Путиным по договору о газоснабжении

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в конце января, после диалога с новой американской администрацией, планирует обратиться к российскому президенту Владимиру Путину о грядущих санкциях США против нефтяной компании NIS, передает РИА Новости.

На днях Вучич отметил, что после беседы с заместителем госсекретаря США по вопросам экономики, энергии и окружающей среды Хосе Фернандесом, не появились обнадеживающие новости относительно санкций.

В субботу президент уточнил, что Соединенные Штаты намерены ввести ограничения против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS, в которой 56,15% принадлежит Газпром нефть) до 15 января, предоставив Сербии время до 15 марта. Он добавил, что правительству следует создать две рабочие группы под руководством премьера Милоша Вучевича.

Вучич также отметил, что будет способствовать переговорам с Путиным, так как российский лидер не станет обсуждать вопросы ни с кем другим, особенно по поводу газоснабжения и NIS. Президент рассчитывает на переговоры с Путиным вблизи праздника Святого Иоанна Крестителя (20 января).

Он подчеркнул, что вариант с отчуждением компании со стороны России будет рассматриваться только в крайнем случае. Вучич заверил, что такой шаг он не может «принимать».

Ранее сообщалось, что на Веронском Евразийском экономическом форуме вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о просьбе страны к России увеличить объемы поставок газа в преддверии зимы.