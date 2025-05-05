Спикер парламента Крыма: Рубио объективен в словах о границах Украины

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выразил мнение, что заявление госсекретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио о границах Украины является объективным. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости.

Глава парламента Крыма дал свою оценку словам Рубио о невозможности восстановления границ Украины в том виде, в каком они были до 2014 года.

«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — отметил Константинов.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России — это свершившийся факт, и никому не следует строить на этот счет каких-либо иллюзий.

«А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос — признает их кто-то, не признает. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал», — заключил глава парламента.

Ранее схожую точку зрения выразил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет. По его словам, заявление Рубио о том, что границы Украины не будут восстановлены, отражает реальное положение дел. Депутат подчеркнул, что от Украины сейчас осталась лишь территория и не более того.