Спикер парламента Папуашвили: выборы президента Грузии состоятся до конца 2024 года

Выборы президента Грузии, равно как и инаугурация нового главы государства, должны пройти еще в нынешнем, 2024 году. Об этом, как передает телеканал Rustavi 2, заявил спикер недавно избранного республиканского парламента Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, парламент Грузии уже во вторник, 26 ноября, во время заседания назначит точную дату проведения выборов главы государства.

«Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — сказал Папуашвили.

Стоит отметить, что до последнего времени президента в Грузии избирали сроком на шесть лет путем прямого голосования граждан. Теперь же, согласно ранее принятым поправкам в конституцию страны, главу государства будет выбирать смешанная коллегия выборщиков из 300 человек (половина — депутаты парламента, половина — делегаты из регионов).

Ранее сообщалось, что правительство Грузии сложило полномочия перед парламентом нового созыва.