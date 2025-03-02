Спикер парламента США Джонсон потребовал от Зеленского уйти в отставку

Председатель американского Конгресса Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом проявить благоразумие и либо возобновить переговоры, либо подать в отставку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Одновременно с этим в интервью телеканалу CNN выступил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Он подчеркнул, что американскому правительству необходим лидер Украины, с которым можно было бы сотрудничать. И это не Владимир Зеленский.

«Зеленский должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью. [Другой вариант] — кто-то другой должен возглавить [его] страну и сделать это [сесть за переговоры], чтобы Украина могла продолжить добиваться мирного соглашения с США», — сообщил Джонсон в беседе с телеканалом.

28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелигитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости США выйти из состава НАТО и ООН.