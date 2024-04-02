Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: бомбы РФ могут сносить многоэтажки

У армии России имеются бомбы весом около полутора тысяч килограмм, которые при сбросе способны полностью сносить многоэтажные строения. Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, его слова передает «Политика Страны» в социальных сетях .

Как заявил украинский военный, главной задачей Сил обороны на данный момент является борьба с российскими истребителями, способными переносить такие бомбы – «Су-34» и «Су-35». Тем не менее уничтожение самолетов РФ является сложной задачей, так как у украинской стороны нет достаточного количества современных ПВО для этого, заявил Евлаш.

Он выразил предположение, что РФ специально применяет такие бомбы для того, чтобы быстрее истощить вражеские системы ПВО.

Ранее военный эксперт Меркурис рассказал о том, что Киев напуган ударами российских ракет «Циркон».