Украина столкнется с трудностями при содержании американских истребителей F-16. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он уточнил, что каждый новый тип самолета создает дополнительные нагрузки в плане обеспечения, обслуживания и эксплуатации.

«У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — заявил Игнат.

По его словам, в будущем украинская армия планирует начать использовать только западную технику.

Ранее о трудностях с использованием западной техники у ВСУ сообщал военный эксперт Василий Дандыкин. Он констатировал, что в распоряжении украинских солдат находится большое количество образцов вооружения и от США и их союзников, и тех, что осталось от СССР. Использовать и то, и другое военнослужащим ВСУ трудно, пояснил Дандыкин.

Он также отметил, что ВС России уже сумели приспособиться ко всем типам вооружения ВСУ.