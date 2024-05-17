Спутники Starlink вышли из строя в день наступления ВС РФ на Харьков

Терминалы американских спутников Starlink, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), вышли из строя в день наступление Вооруженных Сил (ВС) РФ на Харьковскую область. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Washington Post .

Отмечается, что система, которая помогала украинским военным на линии фронта, дала сбой впервые с февраля 2022 года. Именно тогда терминалы поставили на Украину.

По информации издания, Starlink использовались 125-й бригадой территориальной обороны, дислоцирующейся в Харьковской области. С помощью терминалов украинские солдаты запускали разведывательные беспилотники, которые следили за подготовкой к наступлению российской армии.

10 мая, когда ВС РФ перешли в активную фазу наступления, терминалы вышли из строя. Было замечено прерывание трансляции из-за радиопомех со стороны РФ.

«Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — рассказал изданию один из украинских солдат.

Кроме того, ВСУ столкнулись с трудностями в возведении оборонительных сооружений. По словам военнослужащих, российские солдаты с помощью своих разведывательных дронов отслеживали возможность возведения сооружений и сразу же пресекали ее.

Известно, что под контролем ВС РФ на данный момент находятся несколько населенных пунктов в Харьковской области — Волчанск, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Дегтярное, Казачья Лопань.

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