Спутники Starlink вышли из строя в день наступления ВС РФ на Харьков
Фото: [Pxhere.com]
Терминалы американских спутников Starlink, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), вышли из строя в день наступление Вооруженных Сил (ВС) РФ на Харьковскую область. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Washington Post.
Отмечается, что система, которая помогала украинским военным на линии фронта, дала сбой впервые с февраля 2022 года. Именно тогда терминалы поставили на Украину.
По информации издания, Starlink использовались 125-й бригадой территориальной обороны, дислоцирующейся в Харьковской области. С помощью терминалов украинские солдаты запускали разведывательные беспилотники, которые следили за подготовкой к наступлению российской армии.
10 мая, когда ВС РФ перешли в активную фазу наступления, терминалы вышли из строя. Было замечено прерывание трансляции из-за радиопомех со стороны РФ.
«Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — рассказал изданию один из украинских солдат.
Кроме того, ВСУ столкнулись с трудностями в возведении оборонительных сооружений. По словам военнослужащих, российские солдаты с помощью своих разведывательных дронов отслеживали возможность возведения сооружений и сразу же пресекали ее.
Известно, что под контролем ВС РФ на данный момент находятся несколько населенных пунктов в Харьковской области — Волчанск, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Дегтярное, Казачья Лопань.
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