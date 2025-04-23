В Белом доме заявили о конце терпения у Трампа по вопросу украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп разочарован главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 23 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В администрации американского лидера подчеркнули, что терпение Трампа иссякает и он настаивает на прекращении насилия на Украине. Президент США подчеркнул, что для этого необходимы усилия с обеих сторон.

«Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы», — сказала Левитт.

Она также подчеркнула, что Зеленский движется не в том направлении при заключении мира на Украине.

Одной из причин его недовольства стало отказ Зеленского признать Крым частью России. Ранее глава киевского режима в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что признать Крым российского территорией юридически он не может.

Как ранее сообщила газета The New York Times (NYT), из-за этой позиции Зеленского в Лондон на саммит по Украине не поехали государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Майкл Уолтц.

Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова Владимира Зеленского о Крыме.