В ХАМАС готовы представить доказательства израильского удара по больнице

Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что оно располагает большим количеством доказательств причастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

«ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», – цитирует Бархума Newsweek.

По его информации, удар был нанесен управляемыми ракетами.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн, в свою очередь, заявил, что свидетельства непричастности его страны к удару по больнице будет предоставлены на заседании Совбеза ООН, который собирается по инициативе России, Китая и Саудовской Аравии.

В результате удара по больнице пострадало более 800 человек. Мир облетели страшные кадры мужчин с убитыми детьми на руках. Обе стороны конфликта обвиняют в страшной трагедии друг друга. Палестинцы заявляют, что удар нанесен израильскими войсками, в Тель-Авиве утверждают, что в больницу случайно угодила ракета, выпущенная группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России).

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток – в материале «Подмосковье сегодня».