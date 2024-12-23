Сразу несколько стран вызвались стать площадкой для встречи Путина и Трампа

Россия получила предложения от нескольких стран организовать на их территории встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, его слова привело РИА Новости.

По утверждению Ушакова, предложения о встрече глав двух государств делались и делаются регулярно. Разные страны выражают готовность оказать помощь в данном мероприятии.

«Мы получили уже несколько предложений на этот счет. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий», — указал он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакого импульса для встречи Трампа и Путина до момента инаугурации американского президента. По его мнению, для очного контакта в данный момент не существует никаких предпосылок.