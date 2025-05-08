Три государства Европейского союза не дали разрешение на пролет через свою территорию специальному самолету правительства Словакии, на борту которого находился премьер-министр Роберт Фицо, направлявшийся в Россию. Об этом пишет словацкое издание Pravda.

Таким образом, прибалтийские государства следуют в мейнстриме политики Брюсселя, старающегося всеми силами сорвать проведение в Москве Парада Победы с участием европейских лидеров.

Напомним, сам Фицо неоднократно говорил о том, что ему поступали угрозы в связи с его намерением посетить празднование Дня Победы. По его мнению, этот визит станет выражением несогласия с новым барьером между Европой и Москвой.

«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене», — говорится в материале.

В сообщении, основанном на информации из надежных источников словацкого издания, говорится о том, что Литва и Эстония также приняли аналогичное решение.

Ранее прилетвший в Москву президент Сербии Александер Вучич с Красной площади заявил, что не опасается наказания от ЕС.