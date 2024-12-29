Среди сторонников Трампа произошел раскол из-за миграционной политики

В команде избранного президента США Дональда Трампа возникли разногласия. Причина – разные взгляды на иммиграционную политику с некоторыми представителями движения MAGA (Make America Great Again), сообщает Business Insider.

Так, одни сторонники Трампа во главе с американским предпринимателем Илоном Маском выступают за легальную миграцию. Они предлагают выдавать, компаниям, привлекающим к работе иностранных специалистов, специальные визы типа H-1B.

Более консервативные сторонники нового хозяина Белого дома считают, что крупные технологические компании злоупотребляют иммиграционной системой. По их мнению, миграция приводит к тому, что иностранные специалисты занимают рабочие места американских граждан.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии предложили Трампу забыть о возможности победить РФ.