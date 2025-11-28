Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву утром 28 ноября. Самолет главы правительства сел в аэропорту Внуково, о чем сообщил корреспондент ТАСС .

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет переговоры с венгерским премьером в этот же день. Орбан накануне заявлял, что рассчитывает обсудить с российским лидером вопросы поставок энергоресурсов и тему урегулирования конфликта на Украине.

По данным Кремля, Путин и Орбан встречались 12 раз, последняя личная беседа прошла в июле 2024 года в рамках международной поездки венгерского премьера. С начала специальной военной операции стороны провели две встречи и три телефонных разговора.

Ранее стало известно, что США готовят наемников на Украине для будущего конфликта с Китаем.