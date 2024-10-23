Власти Турции выяснили, кто мог стоять за терактом в Анкаре

Турецкие власти считают, что за терактом в Анкаре, вероятнее всего, стоят члены запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликай, как передает CNN Türk.

По его данным, число погибших в результате атаки на объект аэрокосмической компании TUSAŞ возросло до пяти, а 22 человека получили ранения.

Министр добавил, что процесс опознания лиц террористов продолжается.

Взрыв произошел в среду в районе Кахраманказан рядом с офисом TUSAŞ, который занимается производством военных самолетов и космического оборудования; за ним последовала стрельба.

Преступники были нейтрализованы правоохранительными органами. Генеральная прокуратура Анкары начала расследование инцидента.

По информации газеты Sabah, боевики убили водителя такси, на котором прибыли к месту теракта.

Ранее Эрдоган уточнил число погибших при теракте в Анкаре. Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Казани он выразил свою признательность за соболезнования по поводу теракта.