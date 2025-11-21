«Сроки поджимают»: зачем Вашингтон заставляет Киев и Москву договориться до конца года

Администрация США настаивает на заключении сделки между Россией и Украиной до конца этого года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Американские чиновники подтвердили, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от Москвы и Киева согласования мирной сделки в сжатые сроки. По информации телеканала, Вашингтон активно подталкивает стороны конфликта к скорейшему урегулированию. Детали предполагаемого соглашения пока не разглашаются.

Наблюдатели отмечают, что подобное давление со стороны США может быть связано с внутренним политическим календарем. И Москва, и Киев пока не прокомментировали эти данные.

Ранее в США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану.