«Сроки поджимают»: зачем Вашингтон заставляет Киев и Москву договориться до конца года
CNN: США требуют от России и Украины заключить сделку до нового года
Фото: [Медиасток.рф]
Администрация США настаивает на заключении сделки между Россией и Украиной до конца этого года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Американские чиновники подтвердили, что администрация президента Дональда Трампа ожидает от Москвы и Киева согласования мирной сделки в сжатые сроки. По информации телеканала, Вашингтон активно подталкивает стороны конфликта к скорейшему урегулированию. Детали предполагаемого соглашения пока не разглашаются.
Наблюдатели отмечают, что подобное давление со стороны США может быть связано с внутренним политическим календарем. И Москва, и Киев пока не прокомментировали эти данные.
Ранее в США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану.