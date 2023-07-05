США анонсировали неочевидные условия принятия Украины в НАТО

В Белом доме считают, что украинскому государству для того чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса, необходимо провести целый комплекс реформ.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в настоящее время того, что делает киевский режим для для вступления в Альянс - недостаточно.

«И президент (США Джо Байден. — прим.редакции) говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые другие страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу», — приводит ТАСС слова представителя администрации США.

При это на вопрос, какие именно реформы необходимо провести Украине, представитель Белого дома пояснить затруднилась.

Ранее сообщалось, что глава комитета немецкого бундестага Михаэль Рот предложил принять часть Украины в НАТО.