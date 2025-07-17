США блокируют поставки чипов Nvidia в ОАЭ из-за рисков попадания в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа затягивает согласование сделки по поставке передовых чипов Nvidia в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за опасений, что технологии могут попасть в Китай. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Хотя во время своего визита на Ближний Восток в мае Трамп публично поддержал эту сделку, окончательное решение до сих пор не принято. Американские власти настаивают на исключении из списка получателей компании G42 — лидера ОАЭ в сфере искусственного интеллекта, чьи связи с КНР вызывают у Вашингтона подозрения.

Nvidia уже готова была начать поставки, но теперь процесс застопорился. По информации источников, новые условия США могут спровоцировать недовольство арабских партнеров, которые рассматривают это как необоснованное ограничение.

Как отмечает WSJ, ситуация отражает растущую напряженность в технологической войне Вашингтона и Пекина — американские власти все жестче контролируют экспорт высокотехнологичной продукции, опасаясь усиления китайского ИИ-сектора.

Ранее сообщалось, что Белый дом приказал сжечь почти 500 тонн печенья для афганских и пакистанских детей.