США бросили вызов России: Вашингтон намерен захватить европейский газовый рынок

Соединенные Штаты намерены полностью вытеснить Россию с европейского газового рынка. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики США Кристофер Райт, подчеркнув растущий спрос на энергию в регионе. Об этом сообщает CNBC.

Вашингтон официально заявил о своих амбициях стать главным газовым донором для Европы. По словам министра энергетики США Кристофер Райта, страна активно наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь европейским партнерам отказаться от российского сырья.

Райт подтвердил, что на сегодняшний день доля российского газа в европейском импорте все еще составляет значительные 15%. Однако у стран ЕС есть четкий план — полностью прекратить закупки у России в течение полутора лет. Со стороны США уже получены твердые обязательства от европейских потребителей полностью прекратить любые закупки российского газа к концу 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Трамп выступает против экономической изоляции России.