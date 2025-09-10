Трамп против экономической изоляции России

Администрация Дональда Трампа не видит оснований для экономической изоляции России и открыта к масштабным договоренностям после урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.

Белый дом не намерен вводить новые ограничения против Москвы и стремится к восстановлению диалога. Как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, действующий президент Дональд Трамп четко обозначил эту позицию как европейским союзникам, так и российским представителям.

Единственным условием для смягчения курса Вашингтон видит достижение мирного соглашения по Украине. Американская администрация убеждена, что затяжной конфликт не отвечает интересам ни одной из сторон. Вэнс подчеркнул, что в случае успеха переговоров США готовы рассмотреть полный спектр экономических соглашений с Москвой.

