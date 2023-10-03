США выделили Украине несколько недель для контрнаступления

Штаты дали Украине около шести-восьми недель для того, чтобы продолжать пытаться совершить контрнаступление. Срок такой выбран из-за наступающих холодов, пишет РИА Новости 3 октября.

Об этом заявил Джон Кирби, который отметил, что погодные условия не играют на руку украинцам, и надо провести контрнаступление до того, как положение вещей станет совсем серьезным.

Также Кирби попытался сакцентировать внимание конгресса на данный факт и призвал выделять допсредства на помощь Киеву.