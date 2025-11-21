США допускают правки в мирный план для Украины: почему согласование затянется на месяцы

Вашингтон допустил внесение изменений в свой план урегулирования украинского кризиса по просьбе Киева. Как выяснилось, на достижение компромисса, приемлемого для Украины, могут уйти многие месяцы. Об этом сообщает The Washington Post.

Американская администрация готова корректировать предложенный ею план мирного урегулирования. Соответствующую просьбу Владимир Зеленский озвучил на встрече с министром сухопутных войск США. Команда американского представителя согласилась с возможностью правок, однако украинская сторона пока не конкретизировала свои предложения.

По данным источников, процесс согласования финального документа, который устроит Киев, займет несколько месяцев. Инсайдеры характеризуют текущее предложение как начало длительного дипломатического процесса, а не его завершение.

Согласно процедуре, план должен быть подписан лидерами США и Украины, и лишь затем его представят Москве. При этом Вашингтон рассчитывает, что Киев примет основные условия уже ко Дню благодарения, который отмечается 27 ноября. Для усиления давления на переговорах американская сторона использует тактику «хорошего и плохого полицейского», задействуя разные команды.

Ранее сообщалось о том, что США требуют от России и Украины заключить сделку до нового года.