Новые санкции в отношении России со стороны Соединенных Штатов могут быть направлены на замороженные суверенные активы РФ, а еще попытки прекратить транспортировку российской нефти. Об этом в ходе эфира на телеканале Fox News заявил специальный посланник главы США Кит Келлог.

Во время диалога Келлог назвал объем попавших под заморозку активов и упомянул нефть.

«Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть», — сказал спецпосланник.

Так, Келлог предложил при помощи ледоколов береговой охраны Штатов блокировать суда с нефтью из России, но отметил, что данные меры считает «экстремальными». При этом чиновник подчеркнул, что руководитель США Дональд Трамп в настоящее время сосредоточен на том, чтобы добиться остановки огня в продолжающемся на Украине противостоянии.

«Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем», — выразил Келлог официальную позицию американской стороны.

Ранее стало известно о том, что с начала года вэсэушники лишились свыше 138 тыс. бойцов. При этом потери украинских военных на территории Курской области превысили 71 тыс. человек.