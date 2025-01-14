США и Армения подписали документ об экономическом и оборонном партнерстве

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян и американский госсекретарь Энтони Блинкен подписали документ, который предполагает сотрудничество двух стран. Официальная церемония подписания транслировалась в социальных сетях.

Стало известно, что этот документ подразумевает создание совместной комиссии двух стран по стратегическому партнерству. Речь идет и об укреплении энергетических и экономических связей, более углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Коснется новое соглашение и сфер технологий, демократических институтов и расширения контактов между людьми. Помимо этого, в ближайшее время между Ереваном и Вашингтоном может быть достигнуто новое соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Ранее официально сообщалось время начала церемонии подписания соглашения.