В Армении назвали время подписания договора о стратегическом партнерстве с США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 14 января в Вашингтоне. Это подтвердили в телеграм-канале армянского МИД.

В армянском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что событие начнется в 22:00 по местному времени (21:00 мск) и будет транслироваться на официальных платформах министерства.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что Ереван не планирует покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС).