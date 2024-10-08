Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения госграницы

«Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями: в данном случае речь идет о необходимости получения въездной визы и аккредитации у страны, которую иностранный журналист хотел бы посетить. Если вы сознательно идете на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это. И это касается не только Курта Пельды», — отмечается в заявлении