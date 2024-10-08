Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения госграницы
Посольство РФ в Швейцарии напомнило журналистам о последствиях нарушения границы
Фото: [Медиасток.рф]
Посольство РФ в Швейцарии предупредило о последствиях при нарушении российской границы. Предостережение разослали всем журналистам страны после ряда инцидентов в Курской области, пишет ведомство.
В России возбудили уголовные дела в отношении журналистов СНMedia Курта Пельды и Кэтрин Норрис Трент со французского канала France 24. Причиной стало пересечение границы РФ незаконным образом.
Швейцарским журналистам посольство РФ напомнило, что такое ждет каждого, кто решится на неправомерное проникновение на территорию страны.
«Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями: в данном случае речь идет о необходимости получения въездной визы и аккредитации у страны, которую иностранный журналист хотел бы посетить. Если вы сознательно идете на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это. И это касается не только Курта Пельды», — отмечается в заявлении
Напомним, швейцарских журналистов поймали в Курской области с украинскими военными. Корреспонденты пытались сделать репортаж в городе Суджа.
Ранее сообщалось, что военный эксперт назвал причины сокращения потерь бойцов у ВСУ вдвое.