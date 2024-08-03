США и Евросоюз пригрозили ответственностью Мадуро, если он не покинет свой пост

Законодатели из ЕС и Соединенных Штатов приняли и опубликовали совместное заявление, в котором они заявили о том, что венесуэльского президента Николаса Мадуро постигнет ответственность, если он добровольно не покинет свой пост лидера Венесуэлы. Об этом сообщили РИА Новости .

Ранее в Венесуэле прошли выборы президента. Национальный избирательный совет и предвыборный штаб Мадуро объявили о его победе в этом голосовании. Америка же отрицает этот факт и говорит, что подсчет голосов был совершен неверно.

«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», - указали законодатели из Америки и Европы.

Они также назвали сфабрикованными результаты выборов. У них якобы есть веские доказательства, которые говорят о победе при голосовании за нового президента кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

Ранее о победе на выборах Гонсалеса заявил секретарь Госдепа США Блинкен. Белый дом не признает победы Мадуро и считает, что Гонсалес выиграл голосование с убедительным перевесом.