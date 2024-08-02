США заявили о победе оппозиционера Гонсалеса на выборах в Венесуэле

Администрация Соединенных Штатов признала победителем в выборах президента Венесуэлы кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привело агентство «Интерфакс» .

По утверждению Блинкена, Национальный избирательный совет Венесуэлы допустил серьезные ошибки при подсчете голосов. Этому якобы есть веские доказательства.

«Соединенным Штатам ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле», - указал он.

Он добавил, что это же ясно и всему венесуэльскому народу. По его словам, оппозиция опубликовала 80% бюллетеней, которые она получила с избирательных участков. По ним Гонсалес лидирует с большим отрывом от других кандидатов.

Ранее сообщалось, что Венесуэла решилась на разрыв дипломатических связей с Перу. Это сделано по причине того, что перуанские власти признали победу в выборах Гонсалеса.