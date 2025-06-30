США и Индия могут заключить торговую сделку уже осенью, пишет газета Politico. Это соглашение, по данным источников, может значительно укрепить экономические связи между двумя мировыми экономиками.

По инсайдерской информации, США и Индия уже достигли договоренностей по ключевым вопросам, включающим сельское хозяйство, энергетику, а также отмену части торговых пошлин.

Несмотря на это, отмечают источники, переговорный процесс сталкивается с определенными препятствиями. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на снижении торговых барьеров со стороны Индии, предлагая отменить ряд тарифных пошлин.

В то же время трудности возникают из-за напоминаний Трампа о том, что именно США удалось предотвратить войну между Индией и Пакистаном. Американский президент регулярно выступает с таким тезисом, несмотря на то, что Нью-Дели отказались от вмешательства Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообещал ввести санкции против всех стран, покупающих много нефти у России.